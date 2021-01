Vaccini: arrivate in Toscana 29.250 nuove dosi Pfizer

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Sono arrivate oggi in Toscana le 29.250 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer previste per questa tranche di consegne: è quanto si apprende dalla Regione, che in attesa delle nuove dosi aveva sospeso dal 18 gennaio scorso le prime somministrazioni. Alle 14.30 di oggi in Toscana le dosi di vaccino utilizzate sono in tutto 94.046, tra Pfizer (91.085) e Moderna (2.961). (ANSA).