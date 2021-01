Rissa tra ubriachi al compleanno, 4 arresti a Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 26 GEN - Arrivano ad Arezzo dalla Valtiberina per festeggiare un compleanno e, dopo aver bevuto troppo alcol, si rifiutano di andare via dal locale che sta chiudendo, provocando una rissa. Così quattro arresti dei carabinieri in piazza San Francesco. I fermi sono stati convalidati in tribunale e sono in corso gli accertamenti attraverso la raccolta delle testimonianze e l'esame delle immagini delle telecamere per identificare tutti i partecipanti.

Secondo i carabinieri, i giovani avevano ecceduto nel bere e, dopo essersi visti rifiutare la richiesta di altri alcolici da parte dei gestori di bar e locali, avevano deciso di 'divertirsi' infastidendo coloro che si trovavano al di fuori degli esercizi pubblici che nel frattempo stavano ultimando le operazioni di chiusura per le ore 18. Durante la rissa una decina di giovani si sono picchiati con calci, pugni ed utilizzando aste metalliche. Quattro sono stati arrestati per rissa aggravata, proposti per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo per tre anni e sanzionati per la violazione della normativa in materia di contenimento del Covid-19. (ANSA).