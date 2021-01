Ripartono le visite guidate all'isola di Montecristo

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 26 GEN - Ripartono le viste dell'isola di Montecristo a Portoferraio (Livorno). Dalle 9 del 28 gennaio sarà online sul sito https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ il calendario delle visite che per il 2021 propone 25 date.

La prima uscita è fissata per il 13 marzo; ultima escursione programmata per il 25 settembre. Le gite sono sempre programmate al sabato o alla domenica. La visita, organizzata dall'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del reparto carabinieri biodiversità di Follonica (Grosseto), prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d'Elba); in due casi - 18 giugno e 10 settembre - le partenze sono da Porto S.Stefano con scalo all'Isola del Giglio. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. C'è anche una piccola novità introdotta nel calendario 2021: le escursioni del 18 e del 25 settembre prevedono una permanenza più lunga sull'isola. Anche per quest'anno, al fine di agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nelle isole dell'Arcipelago Toscano si possono prenotare online anche i 100 posti a loro riservati: la prelazione scade il 28 febbraio 2021. (ANSA).