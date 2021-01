Pitti Uomo, Lardini esplora il rapporto uomo-natura

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - L'uomo e la natura. Potrebbe chiamarsi così la collezione di Lardini per l'autunno inverno 2021-2022 presentata questa mattina attraverso la piattaforma digitale di Pitti Uomo, Connect. Si chiama invece Life in the Woods, ispirata dalle parole di Henry David Thoreau e il suo celebre testo Walden. La collezione punta su un ritorno allo 'slow living', una vita lenta, ma anche ad un ricongiungimento con la natura e i suoi colori.

L'azienda di Filottrano, nata nel 1978 e tutt'oggi guidata dalla famiglia, si lascia infatti ispirare dai colori tipici dell'autunno, dal legno alle spezie ai frutti della stagione (arancia e zucca) per total look in lana e cotone naturali, cashmere riciclato e tessuti tecnologici idrorepellenti e anti-stropiccio. (ANSA).