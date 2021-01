A Pontedera la mostra 'I love Lego', con oltre 1 mln mattoncini

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 25 GEN - Dal 27 gennaio arriva al Palp, Palazzo Pretorio di Pontedera (Pisa), la mostra 'I love Lego', con oltre un milione di mattoncini assemblabili. In esposizione, spiega una nota, vere opere di architettura e ingegneria, decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini Lego andranno a comporre città moderne e monumenti antichi: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente. Presenti sei diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti.

I love Lego, fino al 13 giugno, è organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia e fa parte del progetto di arte contemporanea 'Arte per non dormire - Pontedera ed oltre XXI Secolo'. Tra le diverse installazioni, saranno presenti anche 12 oli ispirati a grandi capolavori della storia dell'arte reinterpretati e trasformati in 'uomini lego' dall'artista contemporaneo Stefano Bolcato. A dare il benvenuto ai visitatori in piazza Curtatone e Montanara, l'opera 'Testa di Lego' di Marco Lodola, che resterà in maniera permanente a Pontedera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. (ANSA).