Coronavirus: in Toscana registrati altri 526 casi

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - I nuovi casi registrati in Toscana sono 526 su 12.539 test di cui 9.406 tamponi molecolari e 3.133 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sale al 4,19%: ieri era al 3,5%. I dati odierni sono stati resi noti dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto aggiornamento su Facebook. Con i 526 casi in più, età media 47 anni, il totale dei contagi in Toscana da inizio epidemia sale a 130.859.

I decessi sono 6 - 4 uomini e 2 donne - con un'età media più bassa, di 68,3 anni: il totale dei pazuienti Covid morti è di 4.095. Eseguiti poi 9.406 tamponi molecolari e 3.133 tamponi antigenici rapidi, di cui appunto il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 5.799 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Segno più per i ricoveri: sono 742, in aumento di 6 rispetto a ieri, di cui 106 in terapia intensiva (1 in meno).