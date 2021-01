Traina sciatore con auto, scoperto attraverso foto su social

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - E' costato quattro verbali amministrativi per un importo di circa 300 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente a un automobilista trainare uno sciatore lungo i tornanti innevati della riserva naturale di Vallombrosa, in località Cervo bianco, nel comune di Reggello (Firenze). A multarlo i carabinieri della forestale di di Reggello, a seguito di segnalazione da parte di alcuni utenti di Facebook: sul social erano state pubblicate alcune foto di quanto accaduto, 'compromettenti' dal punto di vista del rispetto della Codice della strada.

Gli accertamenti dei militari hanno consentito di risalire al nome del conducente del veicolo, un trentenne, al quale sono state contestate alcune violazioni, in particolare, spiegano in una nota i militari, "la velocità non commisurata alle condizioni della strada, coperta di neve e in prossimità di una curva e l'incapacità di mantenere il controllo del mezzo, sbandando vistosamente". (ANSA).