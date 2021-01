Turismo: da Volterra a Chiusi, 15 comuni in cammino Etruria

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 22 GEN - Da Volterra (Pisa) a Chiusi (Siena) lungo un percorso di eccellenza in Etruria. E' il progetto di turismo lento 'Il cammino d'Etruria Centro' presentato alla Regione: oltre 220 chilometri che uniscono 15 comuni, capofila quello di Chianciano Terme. Il percorso, si spiega, "è da considerarsi un tutt'uno con un altro progetto gemello presentato sempre alla Regione, a cui hanno aderito diversi Comuni tra le province di Pisa e Livorno: 'Il Cammino d'Etruria Pisa-Volterra (capofila il Comune di Collesalvetti). Se la Regione Toscana approverà i due progetti" insieme diventeranno un percorso "straordinario di oltre 400 km".

Grazie al bando regionale per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi in Toscana, si "possono riscoprire le radici etrusche attraverso un nuovo modo di fruizione dei territori: i percorsi lenti a piedi. Con la finalità della valorizzazione delle aree interne, non sempre favorite dai flussi turistici, i Comuni si sono così uniti per presentare alla Regione un progetto di eccellenza che punta alla scoperta e riscoperta delle terre d'Etruria. Così è stato ideato 'Il cammino d'Etruria', due itinerari gemelli che insieme si snodano per più di 400 km.: uno che va da Pisa a Volterra e un altro che va da Volterra a Chiusi. Quest'ultimo è un percorso pensato per il turismo lento a piedi o in mountain bike, con 12 tappe "individuate per ammirare una serie di paesaggi toscani tra i più famosi nel mondo: dalle colline del Volterrano e la foresta di Berignone-Tatti, alla Riserva di Pietraporciana al sito di interesse comunitario come la Montagnola Senese, fino alle magnifiche Val d'Orcia, Val di Merse, le crete Senesi e la Val di Chiana". Sono state "cucite insieme strade sterrate, sentieri e mulattiere". (ANSA).