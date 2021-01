Prandelli: "Se si teme un esonero meglio non allenare"

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - "Se hai paura di un eventuale esonero, meglio non fare questo mestiere: ogni allenatore vive in base al risultato. Comunque, non ho questa sensazione, io sono un positivo e anche Commisso lo è. C'è grande sintonia". Lo ha detto Cesare Prandelli, in vista del delicatissimo scontro diretto contro il Crotone, in programma domani alle 20,45 al Franchi. "Come si riparte dopo la sconfitta di Napoli? Ho chiesto scusa ai tifosi, non avevo mai subito prima un ko per 6-0, può capitare anche alle gradi squadre - ha risposto il tecnico della Fiorentina -. Io sono sicuro che non soffriremo, ma reagiremo; bisogna subito voltare pagina. E sono convinto che Ribéry, con il quale ci sono i chiarimenti dovuti, domani ci farà vincere: è un campione, ha orgoglio e voglia di dimostrarlo subito". (ANSA).