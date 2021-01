Bocelli apre a Firenze laboratorio per giovani talenti

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Andrea Bocelli inaugurerà il 24 gennaio la nuova sede della sua Fondazione a Firenze, nel complesso di San Firenze, che ospiterà anche un laboratorio, 'Abf Globalab', per incentivare e guidare il talento dei giovani. L'attenzione, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, sarà alla fascia tra i 16 e i 25 anni. La sede ospiterà workshop, conferenze, eventi culturali: tra le altre attività ci saranno pure proiezioni di immagini statiche e in movimento sulla facciata di San Firenze.

Il 'Globalab' potrà contare su alcune personalità come il vicedirettore generale dell'Unesco Stefania Giannini, l'imprenditore Mike Ferry, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, il cantautore Giovanni Caccamo e l'artista Max Frieder. "Tanti ragazzi potranno trarre ispirazione da qui", ha dichiarato Bocelli.

In occasione dell'inaugurazione Bocelli si esibirà, per la prima volta, nel grande classico di Narciso Parigi e Claudio Villa 'Firenze sogna'. (ANSA).