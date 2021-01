Maltempo, codice arancione per rischio idrogeologico in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Codice arancione per rischio idraulico e idrogeologico nella Toscana del nord e codice giallo su tutto il resto della regione per piogge, temporali e vento.

Li ha emessi la Sala operativa unificata della protezione civile per l'intera giornata di domani, venerdì 22 gennaio.

Le precipitazioni saranno più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici di nord ovest. Dal pomeriggio ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse e possibilità di locali temporali, anche di forte intensità, grandinate, in estensione dalla costa al resto della regione.

Possibilità di colpi di vento con forti raffiche in rinforzo dal pomeriggio sulla costa centro-meridionale e sui rilievi collinari e montuosi e soprattutto sulle zone sottovento all'Appennino. Neve oltre i 1400-1500 metri in innalzamento di quota specialmente in serata. (ANSA).