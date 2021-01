Nautica: Perini Navi, con Blue Skye e Arena per bond 30 mln

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Perini Navi e Fenix Holding hanno firmato un accordo con i fondi di investimento Blue Skye e Arena Investors per la sottoscirzione di un bond a 4 anni da 30 milioni in prededuzione, su cui gli investitori hanno siglato una offerta vincolante. Lo annuncia una nota.

Il passo successivo, spiegano, sarà ottenere da parte del giudice del Tribunale di Lucca il via libera all'accordo di ristrutturazione previsto dall'articolo 182-bis l.f. per salvaguardare l'operatività e la continuità aziendale, con il miglior soddisfacimento per i creditori sociali.

Questa opzione consentirà all'azienda di ripartire nel modo più veloce, garantendo continuità, operatività nei siti produttivi di Viareggio e La Spezia, senza apportare alcuna modifica alle concessioni. Resta confermata, viene precisato, la cessione del cantiere turco. (ANSA).