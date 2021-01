Coronavirus: Toscana, superato anche 'muro' dei 4.000 morti

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Altri 26 decessi in Toscana fra i pazienti Covid (totale 4.020 dall'inizio della pandemia) e altri 241 nuovi positivi (età media 52 anni) nelle 24 ore secondo il report aggiornato della Regione. Eseguiti 7.623 tamponi molecolari e 5.619 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi portano il totale a 128.438 unità (+0,2%). Crescono di più in percentuale i guariti (+0,3% nelle stesse 24 ore a fronte di 293 guarigioni totali) che arrivano a quota 116.163 (90,4% del totale). Gli attualmente positivi sono oggi 8.255 (lieve calo, -0,9% su ieri) fra cui i ricoverati sono 836 (-9 su ieri, -1,1%; 121 in terapia intensiva). Inoltre ci sono 7.419 pazienti in cura in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici (-69 unità, pari al -0,9%). Risalgono le persone in quarantena domiciliare fiduciaria: sono ora 14.060 (+844 su pari al +6,4%) in isolamento e sorveglianza attiva delle Asl per contatti avuti con persone contagiate. (ANSA).