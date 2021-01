Stellone su panchina Arezzo, portò il Frosinone in A

(ANSA) - AREZZO, 18 GEN - Roberto Stellone è il nuovo allenatore dell'Arezzo. Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale immediatamente dopo la firma con la società amaranto.

Stellone, classe 1977, originario di Roma, ex calciatore di Napoli, Reggina, Genoa, Torino e Frosinone, nella sua carriera da tecnico iniziata nel 2011 ha allenato il Frosinone dal 2012 al 2016 riuscendo a fare il 'doppio salto' dalla Serie C alla Serie A in quattro anni. Stellone ha poi allenato il Bari, il Palermo e l'Ascoli in Serie B. Ad Arezzo eredita una squadra all'ultimo posto in classifica del girone B della serie C.

