Riaperto il Bargello a Firenze, primi a visitarlo due studenti

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Ha riaperto questa mattina alle 8:45 il museo nazionale del Bargello di Firenze. I primi a entrare Enrico e Isabella due giovani studenti di storia dell'arte.

"Il Bargello - ha commentato Enrico - è il museo più bello di Firenze, lo amo anche perché sono uno studente di storia dell'arte, per me è importantissimo che abbia riaperto". A supervisionare la riapertura la direttrice Paola D'Agostino.

"Sono molto felice che i primi a entrare siano stati dei giovani perché loro e gli anziani solo quelli che hanno sofferto di più questa pandemia - ha detto -. Anche se non fosse arrivato nessuno per noi era importante esserci, anche perché qui abbiamo la 'Dama col mazzolino' scelto da Stefano Boeri come simbolo di rinascita per la campagna vaccinale". (ANSA).