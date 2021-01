Maltempo: Toscana; ancora codice giallo per ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana.

Durante la notte e le prime ore del mattino di domani il termometro scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana, ad esclusione della zona costiera fino alla Lunigiana, dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 18 gennaio. (ANSA).