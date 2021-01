Rubano 68 barattoli Nutella in supermercato Firenze,bloccati

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Hanno sfondato con un crick la porta del magazzino di un supermercato e ne sono usciti poco dopo con dei borsoni pieni di barattoli di Nutella, 68 in tutto, ma hanno trovato ad aspettarli i carabinieri, avvisati da un residente. Gli autori del furto sono un 23enne, finito in manette per furto, e un suo amico minorenne, che è stato denunciato per lo stesso reato. Il furto è avvenuto la notte scorsa in un supermercato alla periferia Nord di Firenze, in via Allori. A casa del minorenne sono stati trovati altri 18 barattoli di Nutella. (ANSA).