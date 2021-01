Pitti Uomo 99 sempre più green riscopre la maglieria

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Saltano i saloni "fisici" di febbraio di Pitti Uomo Bimbo e Filati, a causa delle imposizioni del nuovo Dpcm che vieta le fiere fino a marzo. Ma Pitti Uomo N.99e non finisce come accadeva con il salone fisico dopo tre giorni. Andrà avanti invece con eventi e presentazioni fino ad aprile sulla piattaforma Pitti Connect. Quel che rimane di questi tre giorni di presentazioni sono le prime tendenze, lo stile che verrà, la nuova eleganza che emerge dalle 250 nuove proposte. Ciò che si nota, forse a causa o per merito della pandemia che ci ha costretti a stare più a casa, è un uomo nuovo dall'anima più green, più rispettoso dell'ambiente, attento alla qualità, alla provenienza e alla lavorazione dei capi che indossa. Ma anche alla eco-sostenibilità delle sue scelte, che in fatto di eleganza, privilegiano uno stile meno formale e ingessato, anzi decisamente più morbido, tendente all'homewear, vista la grande quantità di maglieria delle proposte del salone fiorentino. Esempi di guardaroba centrati su questi temi sono le nuove collezioni di Cucinelli, che privilegia il cachemire e i colori naturali per giacche e piumini e sostituisce camicia e cravatta con il maglione dolcevita. Ma, anche Herno Globe che propone capi in materiali di ricerca decomponibili totalmente in discarica nell'arco di 5 anni. Lardini che presenterà la sua collezione in digitale su Pitti Connect il 21 gennaio, fa sapere che è in totale connessione con la natura: colori caldi (legno, verde foglia, arancio, zucca) e un desiderio di vivere più slow, cotoni naturali e nylon per i capi tecnici. Un riferimento all'arte di Giuliano Mauri. Gabriele Pasini rende omaggio alla città di Modena, dove vive e lavora e dove aprì il suo primo negozio 25 anni fa. La collezione racconta la città in un viaggio cromatico interpretato da un mix di tessuti, colori e fantasie che rispecchiano il suo concetto di eleganza, in continuo dialogo con lo streetwear. (ANSA).