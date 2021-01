Musei: Galleria Accademia Firenze pronta riaprire 13/2

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - La Galleria dell'Accademia di Firenze pronta a riaprire al pubblico il 13 febbraio. Lo annuncia in una nota la direttrice Cecilie Hollberg. "Saremo pronti ad ospitare nuovamente i visitatori dal 13 febbraio 2021 - dice -. In questo periodo la Galleria dell'Accademia è rimasta chiusa per ovvi motivi, ma in realtà non ci siamo fermati un attimo. Ne abbiamo approfittato per portare avanti e iniziare cantieri che, come già comunicato più volte, sono fondamentali a migliorare lo stato di salute della Galleria e delle sue preziose collezioni".

Nei mesi di chiusura del museo per l'emergenza Covid la Galleria dell'Accademia ha avviato alcuni interventi. La nota ricorda che il restauro architettonico strutturale della sala del Colosso ha comportato lo spostamento dei dipinti negli ambienti dedicati alle esposizioni temporanee. Mentre i busti in gesso di Lorenzo Bartolini, custoditi solitamente nella Gipsoteca, anch'essa oggetto di interventi, saranno situati in sale diverse del museo. Il 13 febbraio poi sarà riaperta anche la collezione degli strumenti musicali, che raccoglie pezzi appartenuti alle famiglie granducali dei Medici e dei Lorena.

Questo allestimento temporaneo, spiega la nota, durerà per tutto il periodo dei cantieri che termineranno a luglio del 2021. "Una nuova Galleria dell'Accademia - commenta Hollberg - eccezionalmente per il tempo della durata dei lavori che proseguiranno dietro le quinte. Invito tutti a venire a vederla". A luglio ricorda infine la nota sarà inaugurato il nuovo impianto di climatizzazione funzionante in tutte le sale del museo, una nuova illuminazione e un percorso museale ridefinito. (ANSA).