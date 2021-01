Maltempo: vento siberiano verso Toscana, c'è allerta gialla

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Codice giallo per ghiaccio dalle ore 18 di oggi alla mezzanotte di domani in varie zone della Toscana, in Lunigiana, Casentino e sulle zone dell'Appennino interessate dalle precedenti nevicate. L'avviso è stato emesso dalla Protezione civile regionale.

Fra oggi e domani, viene reso noto, è previsto infatti l'ingresso sulla Toscana, "di aria fredda di origine russo-siberiana con anche forti raffiche di vento da nord-est sulla costa, sull'Arcipelago, sui rilievi appenninici e nelle zone sottovento". Poi "domani, sabato, forti raffiche sono previste sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto in attenuazione dal pomeriggio".

Si segnala inoltre che dal tardo pomeriggio di domani le temperature caleranno rapidamente e in serata saranno ampiamente sotto lo zero su tutte le zone interne della regione. La formazione di ghiaccio tuttavia è prevista solo localizzata e limitata alle aree in cui, per vari motivi, può essere presente acqua (ad esempio strade provinciali che attraversano impluvi).

