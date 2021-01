Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - La Toscana insieme ad altre 5 regioni e Province autonome resta in fascia gialla. Lo prevede, la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime in vigore da domenica 17 gennaio. "Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50% - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani -. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura".

Da lunedì 18 gennaio in Toscana partirà la somministrazione delle prime 5.300 dosi di vaccino messo a punto dall'azienda farmaceutica americana Moderna, arrivate nella regione lo scorso 13 gennaio. I primi a essere vaccinati con questo siero saranno gli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e i volontari impegnati nei trasporti sanitari. Intanto oggi, Angiolo Sabatini ha compiuto 105 anni e tra i 'regali', il 7 gennaio, ha ricevuto anche il vaccino contro il Covid, diventando al momento la persona più anziana vaccinata in Toscana, dove vive a Pratovecchio (Arezzo), nella rsa San Romualdo. Oggi è partita in tutta la regione la campagna 'Scuole sicure' che prevede tamponi antigenici rapidi a campione agli studenti degli istituti superiori. Con 446 nuovi positivi, età media 45 anni circa, su 9.053 tamponi in Toscana il tasso di positività torna al 4,9%, stesso dato di mercoledì scorso. Il report odierno sull'andamento della pandemia registra poi altri 10 decessi. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 114.472. Gli attualmente positivi sono oggi 8.598 (-1%). I ricoverati sono complessivamente 844, 11 in meno di ieri, 129 in terapia intensiva (-3). (ANSA).