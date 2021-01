Rissa tra minori Lucca, 15enne accoltellato e feritore preso

(ANSA) - LUCCA, 14 GEN - Un 15enne accoltellato gravemente mentre il suo feritore è stato individuato e denunciato dalla polizia alla procura minorile di Firenze: questi gli sviluppi di una rissa a Lucca risalente a lunedì sera e avvenuta tra due gruppi contrapposti di gang giovanili. Oggi sono stati diffusi i risultati delle indagini della questura. Nella rissa è stato ferito quasi subito il 15enne con un colpo di coltello, di lama sottile, all'addome. Secondo la ricostruzione della questura, il minorenne è riuscito ad arrivare a casa da solo ma poi i genitori lo hanno dovuto portare in ospedale per un aggravamento della lesione, che era profonda e che ha comportato la recisione di parti dell'intestino. L'intervento dei medici ha stabilizzato il 15enne che ora inizia la guarigione ma che è stato anche in prognosi riservata nelle ore successive al ferimento. Lui stesso ha confermato alla polizia di essere stato accoltellato nella rissa. La polizia finora ha anche interrogato 12 giovanissimi. I vari racconti hanno permesso di risalire all'accoltellatore. Il 113 era intervenuto in via delle Piagge, zona Sant'Alessio, per la segnalazione di numerosi giovani con bastoni. Gli equipaggi delle volanti hanno identificato i presenti, tra cui molti minori; erano tutti senza precedenti e nessuno armato. C'era anche un paio di 18enni. Secondo le ricostruzioni, due gruppi di adolescenti - uno denominatosi Gang di Lucca - si sarebbero dati appuntamento per regolare contrasti generati da futili motivi. Uno dei gruppi fa base a Porta San Pietro e raduna giovani abitanti in cità e altri della zona di Capannori; l'altro gruppo gravita nella zona di Sant'Alessio.

Tra i futili motivi finora individuati come pretesto della rissa, screzi per ragazze e insulti fra loro. (ANSA).