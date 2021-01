Nautica: Overmarine Group annuncia vendita due navi

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 14 GEN - Overmarine Group, cantiere nautico di Viareggio (Lucca) rende noto di aver concluso il 2020 con la vendita di due navi appartenenti alle linee Mangusta Oceano e Mangusta GranSport. "I clienti hanno riconosciuto la qualità del prodotto e la solidità del nostro cantiere, cosa che ci ha permesso di chiudere queste vendite nonostante le difficoltà del periodo", commenta Maurizio Balducci, ad del Gruppo. Le due unità sono attualmente in costruzione negli stabilimenti del gruppo a Pisa e a Viareggio: la consegna è prevista per l'estate prossima.

Una delle due navi è il Mangusta Oceano 43 denominato Project Como: sesta unità di questa serie, è stato venduto in collaborazione con Gaston e Alex Lees-Buckley della brokerage house Camper & Nicholsons: "La vendita - si spiega - segue di pochi mesi quella dell'unità precedete destinata al mercato americano, mentre questa resterà in Europa. Con una velocità di crociera di 11 nodi e un'autonomia transatlantica di 4500 miglia il Mangusta Oceano 43 può raggiungere qualsiasi destinazione l'armatore desideri".

L'altra nave è la terza unità della serie Mangusta GranSport 33 Project Ponza, venduta a un armatore europeo in collaborazione con Christine Lavie di International Yacht Charter. "L'armatore aveva acquistato un Mangusta pre-owned e dopo solo una stagione a bordo ha deciso di realizzarne una nuova da customizzare secondo i propri desideri". Il Mangusta GranSport 33 ha caratteristiche analoghe a yacht di 38-40 metri, ma con facilità di gestione e costi di un 30 metri. (ANSA).