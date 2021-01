Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Anche in Toscana riscontrata la variante inglese. E' stata individuato in uno studente 25enne, residente a Fiesole (Firenze), rientrato in aereo su Firenze il 18 dicembre dall'Inghilterra: frequenta l'università a Londra. La conferma che si trattasse della variante inglese è arrivata oggi dal laboratorio di Careggi dove il giovane, portato al pronto soccorso per un dolore toracico dopo aver accusato malesseri tipici del Covid, è risultato positivo al tampone. Quello del 25enne, specifica la Asl Toscana centro, è il primo caso riscontrato nell'area di sua competenza. Attualmente il giovane è in quarantena a casa, in isolamento anche la sorella, unico contatto stretto individuato. "I nominativi dei passeggeri presenti sullo stesso volo del giovane saranno forniti dalla compagnia area al ministero dei Trasporti", spiega la Asl precisando che al momento non sono disponibili.

Intanto la Toscana registra altri 424 nuovi casi e 14 decessi. Il tasso di positività delle ultime 24 ore è pari al 4,6%, in calo rispetto a ieri quando era del 4.9. In calo anche i ricoverati, già diminuiti nel report di ieri: oggi sono complessivamente 855, 23 in meno, con 132 in terapia intensiva (8 in meno rispetto)5,7%). (ANSA).