Cashback: in alcune città toscane anche con uso carte su bus

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Il cashback viaggia anche su autobus e metropolitane con l'uso di carte contactless. Ad annunciarlo è Aep ticketing solutions, azienda fiorentina attiva nella bigliettazione elettronica con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico: proprio Firenze (con Ataf) è una delle città che usa i sistemi di bigliettazione di Aep insieme a Bologna (Tper), Torino (Gtt), Lucca (Cct Nord) e in alcune città - da Siena a Arezzo, da Livorno a San Gimignano - dove è presente Tiemme.

"Un altro passo in avanti nella semplificazione del sistema di bigliettazione elettronica è stato compiuto - ha commentato l'amministratore delegato Giovanni Becattini -. Gli utenti hanno un motivo in più per fare il biglietto a bordo dei mezzi di trasporto con i nostri sistemi di bigliettazione elettronica.

Chi opterà per questa scelta potrà sia vedersi accreditato un 10% del costo del biglietto, così come previsto dal cashback di Stato, ma potrà anche evitare di fare la fila per acquistarlo fisicamente. Un aspetto altrettanto importante in questa fase in cui si cerca in ogni modo di evitare gli assembramenti". (ANSA).