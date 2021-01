Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Al via a breve in Toscana il progetto sperimentale 'Scuola sicura' per il monitoraggio delle infezioni da coronavirus tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Coinvolgerà 150 istituti superiori, selezionati nei territori di competenza delle tre Asl della regione.

L'iniziativa, prevista da una delibera della Giunta regionale della Toscana, prevede l'uso di test rapidi antigenici. Sarà attuata, spiega la Regione, con la metodica del 'pool test', "attraverso la replicazione periodica di test (ogni sette giorni dalla data di rivelazione) in un campione di studenti delle superiori (cinque alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio)".

Riguardo all'andamento della pandemia, il report odierno diffusa dalla Regione parla di 507 casi su 10.258 tamponi molecolari, con un tasso di positività pari al 4,9%: ieri era del 4%. Si registrano poi purtroppo altri 11 decessi. In totale da inizio epidemia i casi in Toscana sono stati 126.140 mentre i decessi 3.916. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 113.39. Gli attualmente positivi sono oggi 8.826, +1,2% rispetto a ieri. In calo i ricoveri: sono complessivamente 878, meno 32 rispetto a ieri, con 140 in terapia intensiva (3 in più rispetto). (ANSA).