Coppa Italia: rabbia Prandelli, arbitro doveva andare al Var

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Delusione e rabbia nel clan viola dopo il ko in Coppa Italia: ''A 30'' dalla fine dei supplementari l'arbitro sarebbe dovuto andare al Var, sarebbe servito un po' più di tatto'' ha protestato Cesare Prandelli.

''Non mi piace fare polemica, tantomeno con gli arbitri, a volte ci sono dati contro certi rigori senza essere stati rivisti al Var e dopo il dubbio è rimasto. Dispiace, però siamo in crescendo e dobbiamo continuare così'' ha concluso il tecnico viola che confida di recuperare Ribéry per Napoli e oggi ha conosciuto di persona il presidente Commisso arrivato in mattinata dagli Usa. (ANSA).