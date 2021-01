COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Il Covid non dà tregua ma la Toscana sta vivendo alcuni giorni di maggiore speranza rispetto a qualche tempo addietro. Speranza che si nutre, oggi, dell'arrivo di un altro carico di vaccini Pfizer all'aeroporto di Pisa (33.500 dosi prontamente distribuite nella regione così da spingere la 'locomotiva' della vaccinazione); di un secondo giorno di apertura delle scuole superiori che sembra rodare bene e confermare l'equilibrio sostenibile del primo fra presenza (50%), concentrazione sui mezzi di trasporto e misure anti-Covid; di dati delle 24 ore sul contagio che ispirano fiducia allo stesso governatore Giani. "Con questi dati - dice Giani -, che sono poi quelli che vengono trasmessi a Roma per la valutazione giovedì e venerdì, possiamo rimanere gialli anche la prossima settimana". Il presidente della Regione fa rilevare che "da due giorni i dati pandemici ci portano sotto i 400 casi, ieri 343, oggi 303", andamento con cui "possiamo permetterci di vivere anche l'ingresso delle scuole con una relativa serenità". Anche la 'partita vaccinazione' inorgoglisce Giani tanto da fare ancora "appello al commissario Arcuri perché ce ne mandi il più possibile, perché la nostra macchina organizzativa è in grado di somministrarli. Tagliato il traguardo dei 50mila in Toscana possiamo andare molto oltre, più ce ne mandano più noi ne somministriamo: mi rendo conto che abbiamo messo su una macchina organizzativa fra le più efficaci in Italia". Continuano comunque le criticità. Ci sono stati altri 21 morti, numero insistente (totale delle vittime sale a 3.905) e le terapie intensive hanno ancora 137 ricoverati (910 in totale i pazienti Covid negli ospedali) mentre nell'Aretino si registra un altro focolaio, nel reparto di geriatria dell'ospedale di Arezzo. Tuttavia le Asl non mollano la presa e mettono in campo anche nuove iniziative come quelle previste per eseguire serrati screening agli studenti, un monitoraggio costante che dovrà permettere di arginare al massimo la diffusione del virus nella fascia giovanile della popolazione.

