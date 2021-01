Troppa neve, cede trave tetto canonica ad Abetone Cutigliano

(ANSA) - PISTOIA, 11 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia), per il cedimento di una trave della copertura della canonica attigua alla chiesa di Rivoreta, dovuto presumibilmente all'eccessivo carico di neve accumulatosi sul tetto. Non risultano feriti.

L'accesso all'intera canonica, che risulta al momento non abitata, è stato interdetto. I vigili del fuoco hanno provveduto a delle opere provvisionali al fine di evitare ulteriori danni, e stanno rimuovendo la neve dal tetto per alleggerirne il peso.

(ANSA).