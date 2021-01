Scuola:preside liceo Firenze, emozionata di rivedere ragazzi

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Sono un po' emozionata, rivedere i ragazzi è splendido, ho passato da sola due mesi a scuola insieme solo al vicepreside e 13 bidelli, ma certo il problema sanitario esiste ancora". Così Liliana Gilli, dirigente scolastico del liceo classico Galileo di Firenze.

"L'ingresso scaglionato dei ragazzi è andato bene - ha aggiunto -, noi abbiamo fatto tre orari, e, accogliendo un suggerimento del prefetto, abbiamo fatto entrare gli studenti già dalle 7:47. Questo ha permesso di evitare gli assembramenti fuori dall'istituto. C'è però un problema di sorveglianza, perché i docenti iniziano a lavorare alle 8:05. Ci stanno dando molto mano i collaboratori scolastici e ho emesso un consenso informato alle famiglie dicendo che in quel lasso di tempo i ragazzi sono guardati dai bidelli. Oppure le famiglie possono mandare a scuola i ragazzi dopo, perché noi siamo pronti ad autorizzare ritardi". Per Gilli, che è vicepresidente dell'associazione presidi per la provincia di Firenze, "va tutelato anche il personale scolastico. Tutta la mia categoria ha lavorato per far rientrare i ragazzi al 75%, e poi tutto è cambiato il 24 dicembre. Così facciamo molta fatica.

Servirebbero direttive chiaro e con un po' di anticipo. La scuola è fatta da studenti ma anche dal personale scolastico che va ricordato perché c'è un'abnegazione a tutti i livelli. La scuola senza ragazzi comunque non è scuola". (ANSA).