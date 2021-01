Scuola: studenti 5/o anno Firenze, rientro classe necessario

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Entusiasmo per il rientro a scuola in presenza in Toscana soprattutto per gli studenti dell'ultimo anno che a giugno dovranno affrontare gli esami di maturità.

Per Niccolò, studente del liceo scientifico Castelnuovo di Firenze il rientro in classe "è emozionante e molto importante soprattutto per noi che siamo studenti del quinto anno e dobbiamo fare la maturità, rientrare in classe è necessario e sufficiente a svolgere bene l'anno scolastico. Per molti studenti - aggiunge - la didattica a distanza è stata faticosa, la soglia di concentrazione è molto più bassa da casa, ed è difficile seguire le lezioni dal computer, quindi è molto importante rientrare in classe, siamo fortunati". Contento del rientro in aula anche Giulio all'ultimo anno del Castelnuovo.

"E' positivo, soprattutto per noi del quinto anno in vista della maturità. Con la didattica a distanza ci sono dei problemi legati proprio all'utilizzo dei dispositivi, ci sono materie in cui è più difficile seguire da casa". Meno entusiasti del rientro in presenza gli studenti più piccoli, che non frequentano l'ultimo anno, tra loro c'è anche chi confessa: "Io stavo bene a casa a fare la Dad". (ANSA).