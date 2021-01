Pistoia dialoghi,a giugno 12/a edizione su 'altri orizzonti'

(ANSA) - PISTOIA, 11 GEN - Annunciale le date della 12/a edizione del festival di antropologia Pistoia-dialoghi sull'uomo: si terrà dal 18 al 20 giugno. Promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Comune di Pistoia, ideata e diretta da Giulia Cogoli, la rassegna ha come obiettivo di tornare nelle piazze e nel centro storico di Pistoia per proseguire il confronto fra pubblico e grandi pensatori italiani e stranieri, iniziato 11 anni fa. Il tema sarà 'Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire'.

Gli incontri, si spiega, vedranno avvicendarsi studiosi di diverse forme di spiritualità religiosa, che spiegheranno la tensione a trascendere la vita terrena, al fianco di scienziati che esplorano la materia, alla ricerca di una chiave di comprensione della vita, di viaggiatori ed esploratori che tentano di superare i limiti e i confini, così come di artisti e studiosi d'arte, per comprendere cosa li spinge a creare nuove realtà. Il festival richiama nella scelta del tema i festeggiamenti dell'anno iacopeo e l'apertura della Porta Santa a Pistoia in onore della reliquia di San Jacopo, conservata nel Duomo da nove secoli, che collega il percorso di Santiago di Compostela a Pistoia stessa. Un festival che avrà dunque come fil rouge il cammino verso nuovi e altri orizzonti, il cammino dei pellegrini di tutto il mondo e di molte religioni, quello dei migranti che fuggono dalla povertà e dalla morte, quello avventuroso degli esploratori, quello di ricerca di scienziati, artisti e filosofi. "Il cammino che i nostri lontani antenati hanno intrapreso uscendo dall'Africa, non è stato fatto solo con i piedi - dichiara Cogoli - ma anche con l'immaginazione, la speranza, la fede, la fiducia negli altri, l'aspettativa di nuove scoperte e dimensioni dell'umano, che ha permesso non solo di scoprire il nostro pianeta, ma anche di trascenderlo".

