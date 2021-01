Maltempo: Firenze, temperature sotto zero, rischio ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Attenzione al ghiaccio. Così in una nota la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze che segnala rischio ghiaccio dalla sera di oggi, fino alla mattina di domani, martedì 12 gennaio e temperature sotto zero su tutto il territorio metropolitano.

Probabile formazione di ghiaccio in particolare, si spiega, nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno. "Si raccomanda la massima prudenza alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali", conclude la Metrocittà.

Anche il Comune di Viareggio (Lucca) raccomanda attenzione in seguito al codice giallo del Centro Funzionale di protezione civile della Regione Toscana per il pericolo ghiaccio, valido dalla mezzanotte di questa sera alle 10 di domani mattina. "Per prevenire possibili formazioni di ghiaccio, nel pomeriggio di oggi, il Comune provvederà a gettare sale lungo i punti critici della viabilità, quali rotatorie, sottopassi, rampe di accesso".

(ANSA).