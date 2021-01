Maltempo, esteso codice giallo per ghiaccio in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo in Toscana per ghiaccio, valido dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, martedì 12 gennaio, su quasi tutta la regione: le uniche aree escluse sono la costa centro-meridionale e l'Arcipelago.

Dalla sera di oggi, lunedì, e fino alla mattina di domani, martedì, temperature sotto zero su gran parte della regione.

Possibile presenza di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno.

Sempre per oggi fino al pomeriggio residue deboli nevicate o fenomeni di nevischio su Casentino e alta Val Tiberina (zone di confine con Emilia-Romagna e Marche). (ANSA).