Covid: Toscana; 29 morti,salgono tasso positività e ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - In risalita nelle ultime 24 ore il tasso di positività e i ricoveri in Toscana dove si registrano purtroppo altri 29 decessi. Così il report diffuso dalla Regione Toscana.

In particolare sono 379 i nuovi casi, età media 43 anni, che portano il totale dei contagiati, da inizio epidemia, a superare quota 125.000: per la precisione sono 125.330 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.971.143, 5.650 in più, di cui il 6,7% positivo: nel report di ieri, che segnalava 472 casiin più, su 9.469 tamponi il tasso di positività era stato del 5%. Sono invece 2.060 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 487 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 112.426 (89,7% dei casi totali).Gli attualmente positivi sono oggi 9.020, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono complessivamente 933, 24 in più rispetto a ieri (più 2,6%), 144 in terapia intensiva, 4 in più (più 2,9%).

Tra i 29 nuovi decessi 11 sono uomini e 18 donne, età media 83,2 anni: il dato complessivo è di 3.884 pazienti morti da inizio dell'epidemia. (ANSA).