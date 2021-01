Maltempo: Toscana, codice giallo per ghiaccio da stasera

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - La Protezione civile della Toscana ha emesso un avviso di 'codice giallo per ghiaccio' a partire dalle ore 22 di domenica fino alle ore 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscana.

Il rischio ghiaccio si aggiunge ai rischi per neve e vento che, sono le previsioni meteorologiche attuali, si esauriscono nella serata di domenica. (ANSA).