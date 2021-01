Rubano 13mila euro vestiti in outlet lusso, arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Nascondevano nella loro auto capi di abbigliamento per un valore complessivo di 13mila euro, rubati nei negozi all'interno dell'outlet di marchi di lusso 'The Mall' a Reggello (Firenze). Per questo tre uomini di età compresa tea i 27 e i 31 anni sono stati arrestati ieri dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I tre, originari dell'Algeria, sono stati bloccati e controllati dai militari nel parcheggio dell'outlet. Per rubare la merce avrebbero usato una borsa schermata, che è stata sequestrata. (ANSA).