Raccoglie petardo da un cespuglio e scoppia: perde una mano

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 09 GEN - Un uomo di 45 anni è stato ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze dopo essersi gravemente ferito in seguito all'esplosione di un grosso petardo, subendo l'amputazione della mano sinistra. I fatti sono accaduti verso le 15 in una piazza di Castelfiorentino (Firenze). Le circostanze sono ancora al vaglio dei carabinieri.

Quel che è certo è che l'uomo si è avvicinato a un cespuglio e ha raccolto un petardo inesploso che in quel momento è deflagrato. Il 45enne è stato assistito dal 118 e portato in ospedale in elisoccorso. I militari al momento non sono riusciti a chiarire la dinamica, nemmeno tramite i testimoni presenti in piazza, che non hanno fornito indicazioni utili, e vaglieranno le immagini della videosorveglianza per capire come siano andati i fatti.

Il 45enne, ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita e, sotto shock, ha riferito ai carabinieri di non ricordare niente dell'accaduto. (ANSA).