Covid: Giani, in Toscana 529 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - I nuovi casi positivi Covid in Toscana sono 529 su 10.963 tamponi molecolari e 4.328 test rapidi effettuati: lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook.

I casi positivi sono in aumento rispetto a ieri (erano 452), ed è sensibile anche l'aumento dei tamponi effettuati (erano 7.563).

Giani ha postato una foto di Dina Parronchi, 107 anni, vaccinata all'Opera Pia Vanni di Impruneta (Firenze): "Ci lancia - ha scritto - un messaggio di speranza e coraggio per tutti noi, forza Toscana". (ANSA).