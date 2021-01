Incidenti lavoro: cade da 4 metri altezza, grave operaio

(ANSA) - PRATO, 08 GEN - Un operaio di 35 anni, che stava sostituendo le persiane in una casa in via Binazzi, nel quartiere Santa Lucia a Prato, è caduto da un'altezza di quattro metri, grave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Subito dopo l'allarme il 118 ha inviato i soccorsi: il medico dell'ambulanza, viste le gravi condizioni del paziente, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasferito il 35enne in codice rosso al Cto di Careggi a Firenze. Nella caduta l'uomo, di origine albanese, avrebbe riportato un trauma cranico e altre lesioni. Le condizioni del 35enne sono giudicate 'critiche' dai sanitari. Sul luogo dell'incidente, dove l'uomo stava lavorando per contro della ditta di cui è dipendente, sono intervenuti gli ispettori dell'Asl, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle normative di sicurezza. (ANSA).