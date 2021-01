Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - "Ho appena parlato con il Ministro Speranza. Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla da lunedì 11 gennaio". Lo ha scritto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook. "Le scuole superiori - ha aggiunto - saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura".

Stamani, quando si era diffusa la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, era emerso che la Toscana era l'unica regione a rischio basso questa settimana.

Dodici invece quelle a rischio alto (nessuna la settimana precedente) e otto a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane).

Sul fronte dati dei contagi nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 452 su 7.563 tamponi molecolari, con un tasso di positività al 6%, in calo di 2 punti percentuali rispetto a ieri. Scendono anche i ricoveri: sono complessivamente 946, 27 in meno, di cui 139 in terapia intensiva (-7). Purtroppo si registrano altri 23 decessi in Toscana, pazienti con un'età media di 82,9 anni. A stamani le vaccinazioni effettuate erano oltre 31.000, dato che ha fatto commentare Giani cosi: "Siamo la prima regione in Italia per numero di vaccini fatti sulle dosi consegnate, un grande risultato di tutto il nostro sistema sanitario". (ANSA).