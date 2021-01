Covid: Giani, Toscana in zona gialla dall'11 gennaio

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - "Ho appena parlato con il Ministro Speranza. Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla da lunedì 11 gennaio". Lo ha scritto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook.

"Le scuole superiori - ha aggiunto - saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura".

(ANSA).