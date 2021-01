Musica:Maggio inaugura 2021 con Linda Chamounix in streaming

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Il Teatro del Maggio musicale fiorentino inaugura il 2021 mettendo in scena e trasmettendo in streaming l'opera Linda di Chamounix di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo il 15 gennaio alle 20 sarà sul sito del Maggio dove rimarrà disponibile per un mese. Sul podio il maestro Michele Gamba che torna a Firenze dopo la direzione delle recite de Il barbiere di Siviglia dello scorso ottobre mentre la regia è firmata da Cesare Lievi. Sul palco le voci di Jessica Pratt, Teresa Iervolino, Francesco Demuro, Vittorio Prato, Marina De Liso, Fabio Capitanucci, Michele Pertusi e Antonio Garés.

L'opera sarà trasmessa sul sito del Maggio grazie alla collaborazione tra le etichette Dynamic, il sito Operabase e la piattaforma digitale Takt1.

"La Linda di Chamounix è il nostro modo d'iniziare il nuovo anno - commenta il sovrintendente del maggio Alexander Pereira - augurandoci che le cose presto migliorino. Abbiamo iniziato e proseguito con le prove quasi in parallelo con Otello di Giuseppe Verdi perché volevamo riportarla in scena appena possibile. Sono molto felice che la collaborazione con Dynamic, Operabase e Takt1 ci permetta di trasmettere in streaming la recita del 15 gennaio 2021 con un grande cast". (ANSA).