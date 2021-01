Maltempo: vvf liberano strada per Sassorosso in Garfagnana

(ANSA) - LUCCA, 07 GEN - Continuano le operazioni di soccorso dovute alle nevicate cadute in questi giorni. Sul posto anche mezzi speciali e uomini provenienti dal comando di Torino, che hanno liberato gli oltre 7 km di strada per raggiungere il paese di Sassorosso, nel comune di Villa Collemandina in Garfagnana (Lucca). (ANSA).