Maltempo: per neve ancora senza luce frazioni del Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 07 GEN - In leggero miglioramento la situazione dovuta al maltempo sulle colline e sulla montagna pistoiese, anche se rimangono alcune criticità, in particolare per quanto riguarda la mancanza di energia elettrica.

"Fino a Le Piastre - riferisce Alessio Bartolomei, assessore alla Protezione civile del Comune di Pistoia - si viaggia abbastanza bene, ma sconsigliamo comunque il transito a chi non ha effettiva necessità di spostarsi. La strada statale 66 rimane chiusa al transito da Le Piastre in su, verso San Marcello e Abetone, soprattutto per consentire agli operatori di poter procedere con i lavori di ripulitura della sede stradale dai rami degli alberi caduti a causa della neve che ha appesantito le piante. Qualche problema dovuto al ghiaccio si è registrato anche nella frazione di Pracchia. Per le altre strade della collina abbiamo provveduto nella notte a spargere il sale, e adesso si viaggia abbastanza bene". Situazione ancora critica, invece, per quanto riguarda le linee elettriche. "Ci sono paesi ancora senza luce - conclude Bartolomei - come Casamarconi, dove la corrente elettrica manca dalle 6 di ieri mattina". (ANSA).