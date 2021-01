Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Completata stamani da parte di Pfizer la seconda fornitura di 24.375 dosi complessive di vaccino anti-Covid alla Toscana: secondo quanto spiega la Regione sono state consegnate 21 scatole mancanti, contenenti 20.475 dosi di vaccino, che vanno ad aggiungersi alle 3.900 dosi pervenute il 5 gennaio. Per le prenotazioni "stasera alle 20 apriremo nuovamente le agende", afferma l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini: "Con le nuove dosi - spiega - verranno vaccinati 16mila operatori sanitari, e un po' più di duemila ulteriori ospiti delle Rsa". Si potrà prenotare il personale ospedaliero e delle Rsa, medici di famiglia, personale dell'emergenza-urgenza, volontariato addetto ai trasporti in ambulanza con 118. Intanto alle 13.30 di oggi in Toscana le vaccinazioni eseguite erano 27.451, di cui 5.516 praticate a ospiti delle Rsa.

Sale nel frattempo il numero dei casi. Oggi più che raddoppiato il tasso di positività al Covid in Toscana: con 667 nuovi casi su 8.377 tamponi sale all'8% contro il 3,7 registrato ieri con 411 contagi su 11.162 test. Purtroppo si registrano altri 18 decessi. I ricoverati sono 973, 12 in più rispetto a ieri, di cui 146 in terapia intensiva (stabili). "Il giovedì, da un punto di vista statistico, da settimane è sempre il giorno in cui i contagi arrivano a un livello maggiore: poi vi è un progressivo calo per poi arrivare al lunedì, e risalire - commenta Eugenio Giani, governatore della Toscana -. C'è un aumento ma mi sembra sempre gestibile". Per Giani "avremo probabilmente dalla settimana prossima la zona gialla come in questi due giorni, perché l'Rt in questi giorni ci porta a pensare che possa rimanere sotto l'1: però non è definitiva, e io non sarò mai uno che cercherà di forzare sulla zona gialla, se i dati dei contagi e quelli corrispondenti ai parametri fissati dal ministero aumentano ritorniamo alla zona arancione".

