Coronavirus: Toscana; raddoppia tasso positività, 18 decessi

Più che raddoppiato nelle ultime 24 ore il tasso di positività al Covid in Toscana: con 667 nuovi casi su 8.377 tamponi oggi sale all'8% contro il 3,7 registrato ieri quando i contagiati sono risultati 411 su 11.162 test.

In Toscana a oggi sono 123.498 i casi di positività e l'età media dei 667 nuovi casi è 49 anni. Purtroppo oggi si registrano altri 18 decessi - 11 uomini e 7 donne con un'età media di 82,7 anni - che portano a 3.807 il totale dei morti da inizio pandemia.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 110.191 (89,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.500, +0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 973, 12 in più rispetto a ieri, di cui 146 in terapia intensiva (stabili).

Complessivamente, 8.527 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (39 in più rispetto a ieri, più 0,5%). Sono 14.197 (516 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si trova al 12/o posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.311 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.648 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.110 casi per 100.000 abitanti, Pisa con 4.079, Massa Carrara con 4.004, la più bassa Grosseto con 1.922.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 102,1 per 100.000 residenti contro il 127,4 della media italiana (11/a regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (202,7 per 100.000), Firenze (126,7) e Pisa (106,9), il più basso a Grosseto (44,2).

