Auto si ribalta in Fi-Pi-Li, un morto e un ferito

(ANSA) - LIVORNO, 07 GEN - Un automobilista di 30 anni è morto in un incidente stradale accaduto intorno alle 13.30 sulla Fi-Pi Li, all'altezza dello svincolo per l'autostrada nel comune di Collesalvetti (Livorno). Ferita, e trasportata con il Pegaso in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa) una donna che era a bordo con lui. La superstrada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere l'intervento dei soccorritori e si sono creati notevoli rallentamenti della circolazione.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta per i rilevi, i due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo dell'auto che si sarebbe ribaltata per cause ancora da verificare. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco. (ANSA).