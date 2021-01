Covid: Toscana, altri 27 morti e 411 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 06 GEN - Altri 411 nuovi pazienti (età media 48 anni) per Coronavirus con 11.162 tamponi effettuati (3,7% positivi) e altri 27 decessi (totale va a 3.789 vittime) nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il rapporto giornaliero della Regione. Dall'inizio della pandemia salgono a 122.831 i casi totali di positività (+0,3%) mentre i guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 109.593. I tamponi totali eseguiti hanno raggiunto quota 1.929.121. Gli attualmente positivi sono oggi 9.449, in calo del -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (-38 unità su ieri) di cui 146 in terapia intensiva (+7 unità).

Ci sono poi 8.488 pazienti in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (-168 su ieri, -1,9%). Altre 14.713 persone (-623 su ieri, pari al -4,1%) sono in quarantena domiciliare, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Tra i 572 guariti in più rispetto a ieri (+0,5%), 11 persone sono clinicamente guarite e 561 sono state dichiarate dalle autorità sanitarie guarite a tutti gli effetti, sono le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. (ANSA).