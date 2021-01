Maltempo: prefetto Lucca, evitare spostamenti ed escursioni

(ANSA) - LUCCA, 05 GEN - "Raccomando di evitare spostamenti non necessari e in particolare escursioni nelle zone di montagna dove è alto anche il rischio di valanghe. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini, invitando tutti alla massima prudenza, a evitare di esporsi a situazioni di pericolo e di creare intralcio alle attività di prevenzione e soccorso". Così il prefetto di Lucca Francesco Esposito al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocata dalla prefettura oggi pomeriggio per l'emergenza maltempo.

La provincia di Lucca è stata interessata fin dalle prime ore dell'inizio dell'anno da abbondanti nevicate: colpita in particolar modo la Garfagnana, ci sono state "situazioni di criticità" per viabilità, servizi di energia elettrica e telefonia "che, grazie all'intervento delle componenti di protezione civile e delle società di gestione, sono in via di superamento". Dalle 21 di oggi poi e per tutta la giornata di domani è stato emesso una nuova allerta, arancione, per rischio neve: "Le ulteriori precipitazioni nevose che sono previste - si sottolinea dalla prefettura - sconsigliano di mettersi sulle strade per raggiungere le località della Garfagnana e dell'alta Versilia". (ANSA).